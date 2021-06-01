مسؤولة كبيرة في البنتاغون تحذر دول الشرق الأوسط من التعاون مع روسيا والصين

حذرت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دول الشرق الأوسط من التعاون الأمني مع روسيا والصين، قائلة إن ذلك يهدد سيادة هذه الدول ويقوض علاقتها مع الولايات المتحدة.

وقالت خلال اجتماع افتراضي عقدته "مؤسسة الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن بعض البلدان والشركاء يرغبون في مراوغة الولايات المتحدة عبر بناء أرضية تعاون أوثق مع الصينيين أو الروس، خاصة في المجال الأمني ​​والعسكري ... أود فقط تحذيرهم مرة أخرى: هناك نقطة يتحول فيها ذلك إلى استراتيجية لن تعرض فقط تعاونكم مع الولايات المتحدة للخطر، ولكن تعرض سيادتكم الوطنية للخطر أيضا".

وأضافت أن الاختيار بين التعاون مع الصين وروسيا أو التنسيق مع الولايات المتحدة بالنسبة لدول الشرق الأوسط "يجب أن يكون واضحا".

يذكر أن واشنطن زعمت في مناسبات عديدة أن بكين وموسكو سخرتا جهودهما "لاحتواء المزايا الأمريكية ومنع الولايات المتحدة من حماية مصالحها وحلفائها حول العالم".

المصدر: "نوفوستي"