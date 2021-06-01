رصد رابط إلى موقع إباحي في كتاب مدرسي للغة الأوكرانية

رصدت السلطات الأوكرانية رابطا إلكترونيا يقود إلى موقع للمواد الإباحية نشر في كتاب مدرسي خاص بدراسة اللغة الأوكرانية للصف العاشر.

وذكرت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الثلاثاء: "تم مؤخرا رصد رابط إلى موقع إباحي في كتاب للغة الأوكرانية مختص للصف العاشر... والأطفال يدرسونه منذ العام 2018. من غير المعروف ما إذا حدث ذلك بسبب خطأ أو بسبب مزحة".

وأردفت فينيديكتوفا: "رد المدعون بشكل مناسب على ذلك وسجلوا قضية جنائية خاصة بنشر مواد لها طابع إباحي بين القصر".

وأضافت أن الشرطة السيببرانية الأوكرانية قد حجبت الموقع الذي كان يقود إليه الرابط المنشور في الكتاب.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام أوكرانية تقارير تحدثت عن رصد رابط إلى موقع إلكتروني في فصل مكرس لموضوع الزي المدرسي بكتاب اللغة الأوكرانية من تأليف ألكسندر أفرامينكو.

المصدر: وكالات