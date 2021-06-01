إيطاليا تسجل 2483 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 2483 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2483 حالة، مقابل 2949 إصابة الأحد و1820 حالة الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى 4220304 حالات، بينها 225751 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 93 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 44 وفاة الأحد و82 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126221 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3868332 شخصا بعد رصد 10313 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT