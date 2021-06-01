منظمة إسرائيلية تحذر من نشر عطاءات بناء في المستوطنات غربي القدس

حذرت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من نشر عطاءات بناء مستوطنات غربي القدس، معتبرة أن نشر العطاء يشير إلى أن بناء مستوطنة جفعات هاماتوس يستمر في التقدم.

وقالت المنظمة إنه قبل ثلاثة أسابيع، طرحت شركة "عريم" المملوكة للحكومة الإسرائيلية مناقصة لإنشاء أعمال البنية التحتية في جفعات هاماتوس، التي تنتهي فترة تقديم العطاءات فيها يوم الأحد 6 يونيو.

وأوضحت أن نشر العطاء يعد مؤشرا على أن هذه المستوطنة، الحي الجديد في جفعات هاماتوس، مستمرة في التقدم بوتيرة متصاعدة، مشيرة إلى أنه في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تبدأ بالفعل أعمال بناء الطرق والبنية التحتية على نطاق واسع.

وأضافت: "بالتوازي مع ذلك، لا يزال الالتماس القانوني الذي قدمته "عير عميم" في يناير على أساس التمييز السكني ضد الفلسطينيين في مناقصة 1257 وحدة سكنية في جفعات هاماتوس قيد النظر. وبينما كان من المقرر عقد جلسة الاستماع بشأن الالتماس في 27 مايو، طلبت الدولة من المحكمة تأجيلها للسماح لسلطات الدولة المعنية بمزيد من الوقت للمداولات والنظر في الأمر. واشترطت عير عميم تأجيل الجلسة بتجميد عملية تقديم طلب الإسكان المدعوم المتضمن في المناقصة ، والذي يتمحور حوله الالتماس. قبلت المحكمة هذا الشرط وأجلت موعد الجلسة في 20 أكتوبر 2021".

المصدر: RT