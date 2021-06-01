لافروف: الهند متمسكة باتفاقياتها مع روسيا حول توريدات "أس-400"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهند أكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه بين نيودلهي وموسكو حول توريدات منظومات "أس-400" الروسية للدفاع الجوي.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين روسيا والهند يتطور باطراد في المجالات المختلفة وبما يتواءم تماما مع ما تم الاتفاق عليه بين بين زعيمي البلدين.

وتابع لافروف أن تنفيذ العقود الخاصة بتوريد منظومات "أس-400" الروسية إلى الهند يتم حسب المخطط له، "ولا نرى هنا أي تغييرات، والقيادة الهندية تؤكد تمسكها بهذه الاتفاقيات".

وفي وقت سابق أكد سفير الهند لدى موسكو، داتلا بالا فينكاتيش فارما، أن الدفعة الأولى من المنظومات الروسية المذكورة ستتسلمها بلاده أواخر العام الجاري.

وفي أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي صفقة بشأن توريد خمسة أفواج من منظومات "أس-400" بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، وجاءت هذه الصفقة هي الكبرى خلال تاريخ الشركة الحكومية الروسية لتصدير المنتجات الدفاعية ("روس أوبورون إكسبورت").

المصدر: "نوفوستي"