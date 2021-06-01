ألمانيا: الكرة في ملعب روسيا لتحسين العلاقات مع حلف "الناتو"

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مستعد للحوار مع روسيا، لكن الكرة في ملعب موسكو، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع زعماء دول الحلف العسكري في بروكسل.

وأشار ماس في تصريح قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول الحلف: "رسالتنا لا تزال واضحة: نحن مستعدون للحوار، وقدمنا اقتراحات، لكن مفتاح تحسين العلاقات بحوزة موسكو بوضوح".

وأيد ماس بذلك تصريحات الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي أكد أمس الاثنين أن الحلف سيواصل السعي للحوار مع موسكو، وفي الوقت نفسه تدريب القوات لأغراض دفاعية.

وجاءت تصريحاته ردا على إعلان روسيا أنها ستنشئ نحو 20 من التشكيلات والوحدات العسكرية الجديدة بالقرب من حدود الحلف (في المنطقة الغربية من روسيا) بحلول نهاية العام، الأمر الذي بررته موسكو بأنه رد على زيادة النشاط العسكري على حدودها الغربية.

المصدر: "رويترز"