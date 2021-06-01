غانتس يرد على تصريح نتنياهو بشأن خلافه مع أمريكا

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بيانا يروج لعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة، بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخير حول اتفاق إيران النووي مع واشنطن.

وقال بيني غانتس: "إيران تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والسلام العالمي، إنها دولة تحرض على الإرهاب وتطور برنامجا نوويا يشكل خطورة على دولة إسرائيل..ومع ذلك، فإن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة".

وتابع غانتس: "كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على تفوقها الأمني في المنطقة، ولن يكون لإسرائيل شريك أفضل من الولايات المتحدة..حتى لو كانت هناك خلافات، فسيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف أبواب مغلقة، وليس بخطابات استفزازية يمكن أن تضر بأمن إسرائيل".

وأردف مؤكدا: " كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، حيث تحمي أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة. إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صديقة حقيقية لإسرائيل، وليس لإسرائيل، ولن يكون لها شريك، أكبر من الولايات المتحدة، ولن يكون لها".

وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو توترت العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"