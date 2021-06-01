أوغندا.. مسلحون يقتلون ابنة وزير وسائقه في محاولة لاغتياله

أفاد متحدث باسم الجيش الأوغندي بأن مسلحين أمطروا بوابل من الرصاص سيارة تقل وزيرا وقائدا سابقا بالجيش خلال محاولة لاغتياله، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

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من جهتها، أشارت قناة "إن.بي.إس" التلفزيونية المحلية إلى أن "أربعة مهاجمين كانوا على متن دراجات نارية فتحوا النار على سيارة الجنرال كاتومبا وامالا، وزير الأشغال والنقل في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا".

وبحسب وكالة "رويترز"، بينت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج السيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة السيارة.

وأوضحت المتحدثة، البريجادير فلافيا بايكواسو، قائلة:"وقع إطلاق نار... أصيب ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه".

في حين كشف كريس باريومونسي، عضو البرلمان لقناة "إن.بي.إس" أن " كاتومبا أصيب بجروح في كتفيه"، كما ذكرت القناة التلفزيونية أن ابنته وامالا التي كانت برفقته في السيارة قتلت أيضا.

وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.

المصدر: "رويترز"