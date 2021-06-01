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ألمانيا تعلق على طلب أوكرانيا تزويدها بالسلاح وتؤكد أنه لن يساعد على حل الصراع

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ألمانيا تعلق على طلب أوكرانيا تزويدها بالسلاح وتؤكد أنه لن يساعد على حل الصراع
Reuters
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تعليقا على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يساعد في حل الصراع هناك.

وأضاف ماس، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل الاجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء في الناتو: "لقد دعمنا أوكرانيا في القطاع المدني منذ سنة 2014 بحوالي 2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، أنا مقتنع بأن الصراع (في منطقة دونباس) لا يمكن حله إلا سياسيا، وينبغي أن يكون هذا واضحا لكل الأطراف، وهذا سيبقى نهجنا (في التعامل مع الأزمة الأوكرانية)".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه بإمكان ألمانيا أن تزود أوكرانيا بأسلحة من شأنها أن تفيد في حل الصراع بمنطقة دونباس.

المصدر: نوفوستي

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