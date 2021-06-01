السفر إلى البرازيل أصبح متعذرا إلا عن طريق الجو

حظرت السلطات البرازيلية لفترة غير محددة دخول الأجانب، بغض النظر عن جنسياتهم ، إلا بالطائرات، بسبب خطر انتشار جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ونشرت صحيفة غلوبو هذا التوضيح للمرسوم المشترك بين السلطات البرازيلية المعنية، مشيرة إلى أن الحظر يتعلق بالوصول إلى البلاد "عن طريق البر، والطرق البرية الأخرى، وكذلك النقل المائي"، ولا ينطبق على الحركة الجوية.

وتم وفق المرسوم فرض قيود مقابلة بناء على طلب الوكالة الوطنية للفحص الصحي فيما يتعلق بـ"العواقب الوبائية المحتملة لانتشار متغيرات جديدة من فيروس كورونا المستجد (سارس – كوف – 2) وتم العثور على الفيروس رقم 2 في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والهند "، ولذلك فرض حظر كامل على دخول البلاد بالنسبة للاشخاص الذين كانوا في هذه البلدان قبل أسبوعين، بالإضافة إلى حظر الحركة الجوية مع هذه الدول.

وللوصول إلى البرازيل، سيحتاج الأجانب إلى تقديم اختبار "بي سي إر" سلبي لكورونا، يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا تأكدت في البرازيل يوم 26 فبراير من العام الماضي، وتحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، من حيث عدد المصابين، بأكثر من 16.5 مليون شخص. وهي في المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الوفيات، بأكثر من 462 ألف حالة وفاة.

المصدر: تاس