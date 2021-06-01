 
مباشر

تراجع تدريجي في عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهند

أخبار العالم

تراجع تدريجي في عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهند
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qiu1

سجلت الهند اليوم الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل، بعد رصدها 127510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 2795 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة، وعدد الوفيات 331895.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود" و"الفطر الأبيض".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا