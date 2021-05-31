حصيلة وفيات كورونا في بيرو ترتفع بـ2.6 مرة بعد مراجعة الحكومة للبيانات الصحية

ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في بيرو بحوالي 2.6 مرة بعد مراجعة نفذتها السلطات الصحية للبيانات الرسمية.

وأشارت المعطيات المعدلة التي نشرت الاثنين إلى أن عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" في بيرو يبلغ 180764 حالة على الأقل، بينما كانت الحصيلة السابقة 69342 وفاة، الأمر الذي يسلط الضوء على الحجم الحقيقي لانتشار المرض في البلد، البالغ عدد سكانه نحو 33 مليون شخص.

وقالت رئيسة الوزراء، فيوليتا بيرموديز، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة المراجعة: "نعتقد أن من واجبنا الكشف عن هذه المعلومات المحدثة".

وتحتل بيرو الموقع الـ17 عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالمرض، حيث وصلت حتى الآن إلى مستوى 1955469 حالة، ما يجعلها من دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضررا من الجائحة، التي أدت لازدحام مستشفياتها وتجاوز حاجتها المتاح من اسطوانات الأكسجين.

وحذر خبراء لوقت طويل من أن الأعداد الحقيقية للوفيات لا تحتسب بالكامل في الإحصاءات الرسمية.

وتتفق الأعداد المحدَّثة في بيرو مع ما يطلق عليه أرقام الوفيات الزائدة التي تقيس العدد الكلي للوفيات في فترة من الزمن وتقارنه بنفس الفترة قبل الجائحة.

المصدر: "رويترز" + وكالات