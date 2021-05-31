الاتحاد الأوروبي يعتمد نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية اليونانية لمنع تدفق المهاجرين

اعتمد الاتحاد الأوروبي نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية - اليونانية، بهدف منع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

وقال رئيس سلطة حرس الحدود في الجانب اليوناني الرائد ديمونستينيس كامارجيوس في حديث لوسائل إعلام محلية، إن "النظام الجديد سيوفر صورة أوضح عما يحدث في الحدود".

وأضاف أن "الحواجز الرقمية الجديدة تم بناؤها خلال الأشهر الماضية على الحدود اليونانية بطول 200 كيلومتر (125 ميلا) مع تركيا، في محاولة لمنع تدفق الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني".

وأوضح أن النظام الجديد "سيرسل إشارات إلى مراكز التحكم للإبلاغ عن أي حركة مشبوهة، باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن تفاصيل النظام ستعلن نهاية العام الحالي.

المصدر: "الأناضول"