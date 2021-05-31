شرطة ميامي الأمريكية تحذر من "إراقة المزيد من الدماء"

قال آرت أسيفيدو، رئيس إدارة شرطة ميامي إنه بدون اتخاذ إجراءات بشأن "عنف السلاح"، سيتم "إراقة المزيد من الدماء"، معتبرا أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد "صيفا طويلا".

وقال إنه "ما لم نبدأ جميعا في التحدث علنا ومطالبة مسؤولينا المنتخبين باتخاذ إجراء، فسوف نشهد المزيد من إراقة الدماء، وأنا حزين جدا لأقول إن هذا الصيف سيكون صيفا طويلا بالنسبة للأمريكيين".

وأضاف أن "السياسيين يجب أن يخرجوا من زواياهم، اليسار واليمين، وأن يجتمعوا في الوسط حيث يوجد معظم الأمريكيين".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق في مارس على تشريعين يهدفان إلى تعزيز عمليات التحقق من خلفية مبيعات الأسلحة النارية ونقلها، ومن المنتظر التصويت عليهما في مجلس الشيوخ.

المصدر: The Hill