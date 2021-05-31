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وزيرا الخارجية المصري والكندي يتباحثان حول التطورات على الساحة الفلسطينية

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وزيرا الخارجية المصري والكندي يتباحثان حول التطورات على الساحة الفلسطينية
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الكندي مارك غارنو
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تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الكندي مارك غارنو، بحثا خلاله سبل تطوير التعاون بين بلديهما وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين أشارا إلى "التحسن المستمر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، حيث أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستمرار تطوير تلك العلاقات، وخاصة في المجال الأكاديمي والتكنولوجي، فضلا عن تعزيز دخول الشركات والاستثمارات الكندية للسوق المصري لتشارك في تنفيذ المشروعات الكبرى المختلفة".

وأضاف المتحدث أن غارنو "أبدى اهتماما بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية"، حيث استعرض شكري تحركات واتصالات مصر الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرا إلى "ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين". وأضاف أن "تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل".

وذكر حافظ أن الوزير الكندي أشاد "بدور مصر المحوري في محيطها الإقليمي وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب المتحدث فقد اتفق الوزيران على "مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك في المحافل الدولية".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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