حلف الأطلسي يقيد حركة أفراد بعثة بيلاروس في مقره

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ اليوم الاثنين إن الناتو سيقيد حركة العاملين في بعثة بيلاروس الدبلوماسية لديه في مقره بعد إجبار طائرة ركاب على الهبوط في مينسك.

وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماعات وزراء دفاع وخارجية الحلف غدا الثلاثاء دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل: "قررنا تقييد حركة الأفراد من بيلاروس في مقر حلف شمال الأطلسي".

وأثار إجبار طائرة تابعة لشركة "رايان إير" في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك غضب الغرب.

ومع ذلك لم يقر الدبلوماسيون في الحلف اقتراحا بتعليق مشاركتها في التعاون الثنائي للحلف والذي يعرف بالشراكة من أجل السلام، وقال دبلوماسيون إن تركيا اعترضت على الاقتراح خشية إثارة غضب روسيا.

يذكر أن بيلاروس ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي لكن تربطها علاقات به منذ عام 1992 ولها بعثة دبلوماسية لديه منذ عام 1998.

ويمكن أن يحضر أفراد منها ندوات واجتماعات في حلف شمال الأطلسي وفي الدول الأعضاء فيه في إطار شراكة تعاونية تختص بقضايا مثل الحد من التسلح والتعليم العسكري.

المصدر: "رويترز"