تركيا تلقي القبض على أحد أقرباء فتح الله غولن (صورة)

أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، بأن عملاء أتراكا اعتقلوا ابن شقيق الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا، حيث سيحاكم.

وذكرت الوكالة أن صلاح الدين غولن، المطلوب في تركيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، اعتقل في عملية قامت بها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية "إم آي تي".

ولم يذكر تقرير الوكالة مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا، لكن يعتقد أن ابن شقيق الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن كان يقيم في كينيا، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

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وكالة بلومبيرغ :



عملية خطف دولية تقوم بها حكومة تركيا

على ابن شقيق فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة حيث تم خطفه نقله إلى تركيا لمحاكمته pic.twitter.com/3tZTYuZ8EI — | تــرنــد | (@naifMBS_1) May 31, 2021

وقضية صلاح الدين غولن هي الأحدث في سلسلة عمليات إعادة قسرية لأشخاص ينتمون إلى حركة غولن، التي تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ورفض غولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعيش الآن في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، رفض الاتهامات بالتورط في محاولة الانقلاب تلك.

وصنفت تركيا شبكته على أنها "جماعة إرهابية"، وأطلقت عليها اسم "منظمة فتح الله الإرهابية".

المصدر: وكالات