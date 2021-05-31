ارتفاع حصيلة هجومي الكونغو الديمقراطية إلى 50 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجومين وقعا الليلة الماضية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 50 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت به مجموعة "تعقب أمن كيفو".

وقالت المجموعة إن 28 شخصا قتلوا في بوغا، و22 في تشابي، وهما قريتان واقعتان على بعد نحو عشرة كيلومترات عن بعضهما البعض، في منطقة لطالما شهدت اعتداءات شنتها ما تسمى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وحوادث توتر عرقي.

وأشارت المجموعة إلى أن الحصيلة "لا تزال أولية". وكانت المجموعة أشارت في حصيلة سابقة إلى مقتل 39 شخصا.

المصدر: "أ ف ب"