بعد سفير الفلبين إسرائيل تستدعي سفير المكسيك

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير المكسيك بابلو ماسيدو، على خلفية موقف بلاده في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير المكسيكي لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مؤخرا.

وأوضح نائب المدير العام الإسرائيلي لقسم أمريكا اللاتينية، مودي إفرايم، للسفير المكسيكي، أن "توقعات إسرائيل من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين تنعكس أيضا على الساحة الدولية".

وقال إن إسرائيل "تتوقع كذلك أن تقف المكسيك معها خلال هذا الوقت العصيب بنفس الطريقة التي فعلت بها إسرائيل من أجلها".

وأضاف مودي إفرايم أنه "من غير المعقول أن تقف المكسيك إلى جانب الدول المعادية لإسرائيل في قرار لا يساهم في السلام".

وفي وقت سابق استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفلبيني ماكيروج ألبرتو، وذلك على خلفية تصويت بلاده الأسبوع الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT