إسرائيل.. إصابات جديدة بكورونا وسط حديث عن تحقيق "مناعة القطيع"

سجلت إسرائيل 4 إصابات جديدة بفيروس بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قال المسؤولون بأن إسرائيل تقترب من تحقيق "مناعة القطيع".

وقد أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 839472 إصابة منذ بداية تفشي الوباء، بينهم 6411 حالة وفيات.

ومن مجمل الإصابات هناك 49 وصفت حالتهم خطيرة، علما أن الحالات الحاملة للفيروس حاليا 352.

وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم في إسرائيل حتى الآن 5 ملايين و451088 شخصا، وعلى الجرعة الثانية 5 ملايين و130679 شخصا.

المصدر: RT