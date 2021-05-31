طهران تعلق على أنباء مرافقة سفن عسكرية إيرانية لناقلات نفط يعتقد أنها تتوجه صوب فنزويلا وتطلق تحذيرا

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أنباء مرافقة سفن عسكرية إيرانية لناقلات نفط إيرانية يعتقد أنها تتوجه صوب فنزويلا.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إيران تواجدت دوما في المياه الدولية، ويمكنها التواجد في أي وقت تشاء"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة الاعتداء على هذا الحق، ونحذر أي طرف من الخطأ في الحسابات".

وأضاف مهددا: "على من يجلسون في بيوت من زجاج الحذر".

المصدر: RT