عثر بين أغراضه على علم السعودية.. اعتقال رجل للاشتباه بتخطيطه لإطلاق نار في متجر بالولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، أنه تم اعتقال رجل يشتبه بتخطيطه لإطلاق نار في ولاية تكساس، بعد أن التقطت السلطات رسالة تشير إلى أنه "يستعد للقيام بذلك".

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كير في بيان على "فيسبوك" إن كوليمان توماس بليفنز(28 عاما) وجه تهديدا محددا لاستهداف متجر محلي لسلسلة متاجر "وول مارت".

ونشر مكتب قائد الشرطة صورة للأدلة التي تم الحصول عليها على ما يبدو من شقة بليفنز والتي تظهر فيها بندقية مزودة بعدة مشاجب، وعلم يحمل رموز الحزب النازي، وعلم السعودية، إضافة إلى أعلام أخرى، بينها رمز الرهبنة المسيحية الأرثوذكسية. كما صادر المحققون كتبا بينها نسخة من القرآن ووثائق مكتوبة بخط اليد.

ولم يحدد البيان مضمون الرسالة التي نبهت السلطات، ولكن بعد التقاطها أكد مكتب قائد شرطة كير، بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي، أن بليفنز كانت لديه القدرة على تنفيذ تهديده.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أمريكية