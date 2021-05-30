تقرير: بايدن يدرس تعيين سيدتين من عائلة كينيدي لمنصبين دبلوماسيين في الخارج

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينظر في إمكانية تعيين سيدتين من عائلة كينيدي لمنصبين دبلوماسيين في دول غربية.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره الأحد، أن بايدن يدرس تعيين كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الأمريكي الـ35، جون كينيدي، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا.

ولكارولاين كينيدي خبرة دبلوماسية حيث سبق أن تولت منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي ينظر كذلك في إمكانية تعيين فيكي كينيدي، أرملة السيناتور الأمريكي الراحل، تيد كينيدي، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، لمنصب رئيس بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة في إحدى دول غرب أوروبا.

ويعتبر تيد كينيدي صديقا لبايدن حيث عملا في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدار 36 عاما.

واعتبر "أكسيوس" أن هذه الخطوة تهدف بدرجة معينة إلى توسيع دائرة داعميه وقد تعيد إلى الوجهة العائلة الأمريكية السياسية الأكثر شهرة.

المصدر: "أكسيوس" + وكالات