اليونان: مزاعم تركيا حول تعرض الأقلية المسلمة في تراقيا للتمييز مرفوضة

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا ترفض اتهام تركيا حول تعرض الأقلية المسلمة القاطنة في منطقة تراقيا شمال اليونان لتمييز أوعدم وجود حماية لها.

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وعلق المتحدث باسم الوزارة، ألكسندروس بابايوانو، على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية التركية مولود تشاووش أوغلو أثناء زيارة خاصة له إلى تراقيا. وأكد المتحدث تمسك اليونان بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن بلاده "تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب معاهدة لوزان (معاهدة السلام الموقعة بين تركيا واليونان عام 1923)، التي تنص مباشرة وبكل وضوح على وجود أقلية مسلمة في تراقيا". وتابع أن عدد أبناء هذه الأقلية يقدر بنحو 120 ألف، "ومحاولات تركيا المتكررة لتشويه هذه الحقيقة وكذلك المزاعم حول حرمان هؤلاء المواطنين من الحماية أو تعرضهم للتمييز لا أساس لها ومرفوضة تماما".

وذكر بابايوانو أن اليونان تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع تركيا، مشيرا إلى أن "احترام القانون الدولي يعد شرطا لا بد منه لتحقيق ذلك". وتابع: "ندعو تركيا إلى الالتزام بهذه القواعد الأساسية، ومنها معاهدة لوزان التي وقعتها هي الأخرى ويتوجب عليها تنفيذها".

ويتوجه تشاووش أوغلو، بعد انتهاء زيارته الخاصة إلى تراقيا، إلى أثينا مساء الأحد للقاء نظيره اليوناني نيكوس ديدنياس. وسيجري الوزيران يوم الاثنين محادثات ثنائية، كما يلتقي تشاووش أوغلو في اليوم ذاته رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المصدر: "تاس"