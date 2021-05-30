رئيس الدوما الروسي: البرلمان الأوروبي يحاول تسميم أجواء قمة بوتين - بايدن المرتقبة

اتهم رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، البرلمان الأوروبي بالسعي لتسميم أجواء لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

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وكتب فولودين عبر قناته في "تلغرام": "حاول البرلمان الأوروبي ورئيسه دافيد ساسولي زيادة ثقلهما السياسي مستغلين اللقاء المرتقب بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة".

وعلق فولودين على دعوة ساسولي لتشديد العقوبات ضد روسيا وعلى مشروع الإعلان الذي يخطط البرلمان الأوروبي لإصداره يوم 15 يونيو، عشية قمة بوتين - بايدن، قائلا: "في الواقع، يفرض البرلمان الأوروبي على جو بايدن أجندة تتسم بروح المواجهة عشية لقائه مع فلاديمير بوتين. فهو يريد بذلك ممارسة الضغط (على بايدن) وخلق خلفية سلبية لهذا اللقاء، وذلك في محاولته لاكتساب مزيد من الثقل السياسي عبر استغلال المواضيع التي يمكن أن يناقشها الرئيسان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دافيد ساسولي أن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي "متوترة للغاية". وقال في حديثه لمجموعة "Funke" للإعلام: "يجب علينا تشديد عقوباتنا المفروضة على المسؤولين الروس"، موضحا أن أبرز القضايا العالقة بين الجانبين هي الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "تاس"