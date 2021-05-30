ناجية من هجوم "داعش" في موزمبيق: بقينا بلا عون ولا حماية

صرحت امرأة نجت من هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة بالما في موزمبيق، بأن حكومتها لا تقدم أي مساعدة للنازحين من هذه المدينة.

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وقالت موازيزا إدريسه، وهي أم لخمسة أولاد قتل المسلحون زوجها بطريقة وحشية: "بقينا بلا حماية وبدون أسباب الحياة الأساسية". وأضافت أنها وسائر النازحين يتلقون المواد الغذائية من موظفي المنظمات الإنسانية، لكن يحدث لهم أن يقضوا أياما كاملة بلا أكل.

يذكر أن مدينة بيمبا في الموزمبيق حيث تم إنشاء مركز إيواء مؤقت لنازحي بالما، لا توجد فيها مؤسسات حكومية تعتني بمساعدتهم.

وأواخر شهر مارس الماضي، أعلن فرع من تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على مدينة بالما بشمال موزمبيق. ومع أن الحكومة المحلية أعلنت بعد أيام من المعارك أن الوضع في المدينة أعيد إلى طبيعته، إلا أن أنباء لا تزال ترد من بالما حتى الآن عن حوادث يومية لتبادل إطلاق النار، فيما تجاوز عدد النازحين من هذه المدينة 36 ألفا، وفقا للمنظمات الحقوقية والإنسانية.

المصدر: "نوفوستي"