وكالة: رئيسة نيبال طلبت من بوتين المساعدة في اقتناء لقاح "سبوتنيك V"

طلبت رئيسة نيبال، بيدهيا ديفي بهانداري، من نظيرها الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في اقتناء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

ونقلا الوكالة عن مصدر في حكومة نيبال قوله: "وجهت رئيسة نيبال، بيدهيا ديفي بهانداري، رسالة إلى الرئيس الروسي بوتين تطلب فيها منه مواصلة دبلوماسية اللقاح. وطلبت المساعدة فيما يتعلق باقتناء بلادها للقاح سبوتنيك V الذي تنتجه روسيا".

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وحسب المصدر، فإن نيبال مهتمة بشكل أساسي بالحصول على اللقاح كمساعدات إنسانية، لكنها مستعدة أيضا للتفاوض بشأن شراء اللقاح.

وفي أبريل وافقت نيبال، الدولة الجبلية الصغيرة الوقعة بين الهند والصين، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V".

وشهدت نيبال في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعرض المنظومة الصحية في البلاد لضغط كبير وأشغال المستشفيات بأقصى طاقاتها، فيما أوقفت السلطات في 6 مايو كل الرحلات الجوية الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"