"والا": نتنياهو أيد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في الحرب الأخيرة مع الفلسطينيين

كشف موقع "والا" العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أيد اقتراحا للشرطة والأجهزة الأمنية خلال الأحداث الأخيرة، يقضي بحجب كافة مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.

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وأشار "والا" إلى أن مسؤولا كبيرا في وزارة العدل، أحبط تنفيذ هذا الاقتراح، حيث لفت الموقع نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن الاقتراح "خطط لتعطيل كافة مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، باعتبارها كانت مصدرا للتحريض ولتنسيق وتنظيم أعمال الشغب".

وأوضح المصدر أن "ما نشر في هذه الشبكات تسبب في تأجيج الخواطر ودفع بالمشاغبين إلى مواصلة أعمال الاخلال بالنظام والعربدة"، مشيرا إلى أن "حجب هذه المواقع لم يجر قط في إسرائيل، وأنه يعد اجراء استثنائيا غير معهود في دول ديمقراطية".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"