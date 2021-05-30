إسرائيل تفرض قيودا على السفر إلى روسيا اعتبارا من يوم غد بسبب كورونا

أدرجت وزارة الصحة الإسرائيلية، كل من روسيا والأرجنتين على قائمة الدول التي تمنع الإسرائيليين من السفر إليها، اعتبارا من يوم غد الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "تفيد وزارة الصحة بأنه يتم ابتداء من 31 مايو عام 2021 إدراج الأرجنتين وروسيا على قائمة الدول الأكثر تعرضا لخطر الإصابة (بفيروس كورونا). وإضافة إلى هاتين الدولتين تضم هذه القائمة أوكرانيا وإثيوبيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك وتركيا".

وأضاف البيان أن "القواعد تحظر مغادرة مواطني وسكان إسرائيل (باستثناء حالات خاصة) إلى البلدان ذات الخطورة القصوى".

وأعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة الماضية، عن تمديد سريان مفعول القيود المفروضة على مغادرة المواطنين الإسرائيليين إلى ما يسمى بـ "المنطقة الحمراء" حتى 13 يونيو القادم.

المصدر: تاس