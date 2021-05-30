وفاة السفير الأوكراني لدى بانكوك في منتجع سياحي بتايلاند

قالت السلطات التايلاندية إن صحة السفير الأوكراني لدى بانكوك تدهورت بسرعة فجأة وتوفي اليوم الأحد، عندما كان في منتجع سياحي تايلاندي مع أسرته.

وأبلغ الحاكم التايلاندي، إكارت ليسن، وكالة "أسوشيتد برس" بأن السفير أندري بشتا، 44 عاما، أُعلنت وفاته في جزيرة ليب بمقاطعة ساتون التايوانية الجنوبية.

ونقلت الشرطة عن ابنه المراهق، الذي كان يقيم في نفس الغرفة بالفندق، قوله إن والده تقيأ وأغمي عليه في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مضيفا أنه كان بخير من قبل.

وقالت الشرطة إنها تشتبه في أنه ربما يكون قد أصيب بنوبة قلبية.

وذكر ليسن أن جثة السفير أرسلت إلى مستشفى الشرطة لتشريحها.

كان أندري بشتا قد تولى منصب السفير في يناير عام 2016، وله زوجة وبنت وولدان، وفقا لسيرته الذاتية على موقع السفارة الأوكرانية على الإنترنت.

Ukraine's Ambassador to Thailand Andrii Beshta was found dead at a hotel on the resort island of Lipe Sunday morning. Police said they have launched an investigation, though initial findings suggested no foul play. There is no immediate comment from Ukrainian officials. #KEpic.twitter.com/qdVgAaQhGm — Khaosod English (@KhaosodEnglish) May 30, 2021

المصدر: "أسوشيتد برس"