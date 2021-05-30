وكالة: البلدان الأوروبية تدعو واشنطن لإصدار بيان مشترك بشأن روسيا

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن الاتحاد الأوروبي دعا الإدارة الأمريكية لإصدار بيان مشترك حول نيتها للتمسك بالموقف الموحد من روسيا وكذلك مواجهة الأعمال الروسية التي تعتبرتها معادية.

إقرأ المزيد

وكتب الوكالة، اليوم السبت، أن ممثلي الاتحاد الأوروبي دعوا واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع لإصدار بيان مشترك بهذا الخصوص أثناء القمة الأوروبية الأمريكية التي ستعقد ببروكسل في 15 يونيو القادم، وذلك قبل يوم واحد من إجراء قمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، في جنيف.

وجاء في مشروع البيان الذي تعرف عليه صحفيو الوكالة: "نحن موحدون في موقفنا المبدئي من روسيا، وسنرد بحزم على سلوكها السلبي المتكرر وأعمالها العدوانية".

وأضاف مشروع البيان أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "قد تترك وراءها جدلاتها التجارية" التي كانت موجودة بينها، وخاصة أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وكذلك تنشيط التعاون بينها في مجال منع تغير المناخ. كما تقترح بلدان الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة الإعلان عن "توحيد قواهما" لمنع وقوع النزاعات وتسويتها بطرق سلمية، وتعزيز سيادة القانون والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان".

وتابع أن قمة بروكسل ستسمح للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ "تعزيز هيئاتهما الدولية والتعاون في مجال السياسة الخارجية والأمن".

وأشارت الوكالة إلى أن العمل على مشروع البيان المشترك لا يزال مستمرا.

المصدر: تاس