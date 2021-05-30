الولايات المتحدة..عاملون في الرعاية الصحية يقاضون مستشفى بسبب إجبارهم على التطعيم ضد كورونا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية رفعت دعوى قضائية في ولاية تكساس ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع موظفي الرعاية بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى "هيوستن ميثوديست" بولاية تكساس الأمريكية رفعت هذه الدعوى، لافتا، نقلا عن موظفي المستشفى، قولهم في الدعوى القضائية إن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا يمثل خرقا لقانون "نورمبرغ"، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر دون موافقتهم.

ولفتت المجموعة إلى أن "المستشفى خيرهم بين الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا أو فقدان وظائفهم، وهو ما يمثل خرقا لقانون الولاية"، وطلبوا من المحكمة "منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يطعموا ضد فيروس كورونا، حسبما ذكر تقرير الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد فيروس كورونا، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.

المصدر: "رويترز"