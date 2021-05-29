تقرير: الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة للتعهد برد حازم على "الإجراءات العدائية من روسيا"

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة إلى إقرار بيان مشترك يعلن فيه الطرفان أنهما سيردان بشكل حاسم على "السلوك السلبي والإجراءات العدائية" من قبل روسيا.

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وأوضحت الوكالة أن بروكسل وجهت إلى واشنطن مشروع بيان مشترك يقترح إقراره بعد القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل يوم 15 يونيو، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وتقول الوثيقة، حسب "بلومبرغ": "إننا موحدون في نهجنا المبدئي تجاه روسيا وسنرد بشكل حاسم على نموذجها المستمر للسلوك السلبي والإجراءات العدائية".

كما من المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما يوصف بـ"قمع روسيا للمجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة".

وينص مشروع البيان كذلك على تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.

المصدر: "بلومبرغ" + وكالات