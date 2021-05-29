بلجيكا..احتجاجات على قيود كورونا وعمال الصحة يطلبون الدعم

شارك آلاف المحتجين على القيود المفروضة بسبب كورونا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في مسيرة توجهت إلى مقر الاتحاد الأوروبي، فيما وقعت مشاحنات خفيفة مع الشرطة بسبب التجمع غير المصرح به.

وتجمع المتظاهرون في البداية في حديقة بروكسل لحضور حفل بهدف انتهاك القيود التي فرضتها السلطات البلجيكية، وتجمع آخرون لدعوة الأوروبيين للمطالبة باستعادة حريتهم.

وتوجه المشاركون بعد ذلك إلى حي بالعاصمة البلجيكية يضم مقار الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

وحالت الشرطة دون وصول المتظاهرين إلى مقار الاتحاد وتمكنت من تفريقهم بعد مشاحنات طفيفة.

وجذبت تجمعات مماثلة مناهضة للإغلاق في غابات لا كامبريه في الأسابيع الأخيرة آلاف المشاركين، وأدت إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، ما أسفر عن العديد من الاعتقالات والإصابات.

من جهة أخرى، شارك حوالي 1000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية صباح السبت في احتجاج مصرح به في بروكسل، للمطالبة بمزيد من الدعم المالي وزيادة عدد العاملين بالمستشفيات.

المصدر: "أسوشيتد برس"