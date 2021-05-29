موظفون في "فيسبوك" يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب والمسلمين

أفاد موقع "بازفيد نيوز" الإخباري بأن موظفين في "فيسبوك" اتهموا الشركة بالتحيز ضد المسلمين والعرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، كتب مهندس برمجيات مصري يعمل في "فيسبوك" رسالة إلى زملائه، حذر فيها من أن الموقع يخسر ثقة المستخدمين العرب.

ولفت الموظف المصري إلى أن الشركة "ساعدت الناشطين خلال انطلاق الربيع العربي عام 2011، لكن رقابتها، سواء المتخيلة أو الموثقة، خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين، جعلت المستخدمين العرب يشككون فيها".

ووثق المهندس المصري رسالته بلقطة شاشة "سكرينشوت" من حساب "غزة الآن" الموثق على "فيسبوك"، حيث أنه عند الإعجاب بالصفحة تظهر أمام المستخدم رسالة "غير مشجعة" تقول: "ربما ترغب في مراجعة (غزة الآن) لتعرف نوع المحتوى الذي تشاركه عادة".

وأشار المهندس إلى أنه "أجرى تجربة، وحاول الإعجاب بأكبر عدد ممكن من صفحات الأخبار الإسرائيلية، ولم يتلق رسالة مماثلة ولو لمرة واحدة"، مشيرا إلى أن أنظمة الشركة كانت متحيزة ضد المحتوى العربي.

وذكر موقع "بازفيد نيوز" أن رسالة الموظف المصري أثارت سلسلة من التعليقات بين زملائه، إذ سأل أحدهم عن السبب وراء ظهور تحذير من محتوى حساس على منشور للممثل مارك روفالو حول التهجير الفلسطيني على منصة "إنستغرام" المملوكة لـ"فيسبوك"، وكتب موظف آخر في "فيسبوك": "أخشى أننا وصلنا إلى مرحلة سيكون فيها الخطأ التالي هو القشة التي تقصم ظهر البعير، وعندها سنشهد هجرة المستخدمين إلى منصات أخرى".

المصدر: "بازفيد نيوز"