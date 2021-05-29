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محاكمة بريطاني في إطلاق نار على ناشطة بحركة مناهضة للعنصرية

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محاكمة بريطاني في إطلاق نار على ناشطة بحركة مناهضة للعنصرية
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مثل البريطاني كاميرون ديريغز، أمام القضاء، السبت، بتهمة التآمر لقتل ساشا جونسون، العضو البارز في حركة حياة السود مهمة، يوم الأحد الماضي، في حفل بمنزل جنوب شرقي لندن.

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ولا تزال جونسون، البالغة من العمر 27 عاما والأم لطفلين، التي أصيبت برصاصة في الرأس في حالة حرجة في المستشفى.

وأمر القاضي باستمرار حبس ديريغز، 18 عاما، حتى موعد محاكمته التالي في 25 يونيو.

وكان ديريغز من بين خمسة أشخاص تم اعتقالهم على صلة بإطلاق نار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأطلق سراح أربعة منهم بكفالة مع استمرار التحقيق.

جونسون هي زعيمة حزب أخذ المبادرة، الذي قال إنها تلقت "تهديدات عديدة بالقتل" تتعلق بنشاطها، ويهدف الحزب إلى مكافحة التمييز وعدم المساواة وفقر الأطفال.

لكن الشرطة أشارت إلى أن جونسون، كانت على ما يبدو ضحية غير مقصودة للهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من الأحد الماضي، عندما دخل أربعة رجال يرتدون ملابس سوداء من حديقة المنزل وبدأوا في إطلاق النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

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