دوقة كامبريدج تعلن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت كاثرين ميدلتون، زوجة الأمير ويليام البريطاني، اليوم السبت، إنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19"، وأشادت بكل من شارك في إطلاق برنامج التطعيم بالمملكة.

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وأوضحت دوقة كامبريدج (39 عاما) عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت الجرعة الأولى مع زوجها في متحف العلوم، وهو معلم سياحي بارز ليس بعيدا عن منزلها في غرب لندن، مضيفة: "أنا ممتنة للغاية لكل من لعب دورا فى عملية التطعيم.. شكرا على كل ما فعلتموه".

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

يذكر أن السلطات البريطانية تقدم حاليا اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19" لأي مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر، وقد تلقى حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح 38,8 مليون شخص.

المصدر: "رويترز"