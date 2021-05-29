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دوقة كامبريدج تعلن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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دوقة كامبريدج تعلن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا
حساب دوق ودوقة كامبريدج في "تويتر"
كاثرين ميدلتون
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أعلنت كاثرين ميدلتون، زوجة الأمير ويليام البريطاني، اليوم السبت، إنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19"، وأشادت بكل من شارك في إطلاق برنامج التطعيم بالمملكة.

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وأوضحت دوقة كامبريدج (39 عاما) عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت الجرعة الأولى مع زوجها في متحف العلوم، وهو معلم سياحي بارز ليس بعيدا عن منزلها في غرب لندن، مضيفة: "أنا ممتنة للغاية  لكل من لعب دورا فى عملية التطعيم.. شكرا على كل ما فعلتموه".

يذكر أن السلطات البريطانية تقدم حاليا اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19" لأي مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر، وقد تلقى حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح 38,8 مليون شخص.

المصدر: "رويترز"

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