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السفير الأفغاني لدى موسكو: أفغانستان مستعدة لشراء معدات عسكرية روسية

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السفير الأفغاني لدى موسكو: أفغانستان مستعدة لشراء معدات عسكرية روسية
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سفير أفغانستان لدى موسكو سيد طيب جواد
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أعلن سفير أفغانستان لدى موسكو، سيد طيب جواد، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا.

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وقال الدبلوماسي في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس"، ردا على سؤال عما إذا كانت حكومة بلاده تخطط لاقتناء أسلحة ومعدات عسكرية روسية: "نعم.. إذا وافقت روسيا على ذلك".

وأضاف السفير أن روسيا تقوم بتدريب كوادر للأجهزة الأمنية الأفغانية، وخاصة كوادر وزارة الداخلية.

وأشار جواد إلى أن بلاده تعول على أن تدرس موسكو إمكانية إصلاح المعدات العسكرية الموجودة حاليا لدى قوات بلاده، وخاصة المروحيات، وأن تقدم لكابل إمكانية لتدريب طيارين وميكانيكيين أفغان في روسيا.

المصدر: "تاس"

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