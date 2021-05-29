سيناتور روسي: البنتاغون يقلل حدة تصريحاته المعادية لروسيا عشية قمة بوتين-بايدن

صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة تقلل حدة تصريحاتها المعادية لروسيا ،وذلك لتلافي إثارة غضب روسيا عشية قمة بوتين-بايدن التي ستعقد في 16 يونيو القادم.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على التصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، الذي قال فيه إن البنتاغون "لا يعتبر روسيا عدوا"، ذكر بوشكوف أن العديد من الساسة والعسكريين الأمريكيين وصفوا روسيا أثناء رئاسة دونالد ترامب بأنها دولة معادية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، كرر هذه الفكرة في ديسمبر الماضي أيضا. ويرى السيناتور الروسي أن ممثل البنتاغون يحاول حاليا تصحيح ذلك عشية القمة المرتقبة للرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف.

وكتب بوشكوف على صفحته في "تلغرام"، اليوم السبت: "يبدو أنهم يحاولون عشية القمة المقبلة تقليل حدة التصريحات المعادية لروسيا. فقد وصفت (المتحدثة باسم البيت الأبيض جين) بساكي روسيا منذ عدة أيام بأنها خصم للولايات المتحدة. لكن مفهوم "العدو" حذف من التصريحات الرسمية. ومن الواضح أن البيت الأبيض لا يريد إثارة غضب الكرملين".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين سابقا بأن قمة بوتين-بايدن ستعقد في 16 يونيو القادم في جنيف. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلالها مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة كورونا وأهم المسائل الدولية والنزاعات الإقليمية.

المصدر: نوفوستي