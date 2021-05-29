تايلاند تدعو لإطلاق التسمية على نسخة جديدة من كورونا بـ"المتحور المصري"

أثار إطلاق بريطانيا اسم "المتحور التايلاندي" على نسخة متحورة لفيروس كورونا، حفيظة تايلاند التي اعترضت على التسمية، خصوصا أن التحقيقات كشفت أن أول إصابة به كانت لشخص قادم من مصر.

وطلبت الحكومة التايلاندية من المواطنين عدم تسمية السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة بـ"المتحور التايلاندي".

وقال الدكتور سوباكيت سيريلاك، رئيس قسم العلوم الطبية بتايلاند (DMS): "إذا كان الأصل من مصر، فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم المتحور التايلاندي".

وأضاف: "هذا مشابه لما حدث في اليابان عندما وجدوا المتحور البرازيلي.. أبلغوا أنها سلالة برازيلية.. لذلك ينبغي أن يسمى هذا المتحور المصري".

وجاء تعليق السلطات في تايلاند بعد أن أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنها اكتشفت متغيرا جديدا تم اكتشافه لأول مرة في تايلاند. وأكدت تايلاند أن المتحور لفيروس كورونا وجد عند الأشخاص الذين قدموا إلى المملكة المتحدة من مصر.

وسجلت بريطانيا أكثر من 100 إصابة بنسخة متحورة لكورونا أطلقت عليها اسم "المتحور التايلاندي".

وأكد مسؤولو الصحة ببريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم اكتشاف 109 حالات من النوع التايلاندي المعروف باسم "C.36.3" في البلاد.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراجه حتى الآن كمتغير مثير للقلق، إلا أن الهيئات الصحية في البلاد تراقب معدل الإصابة عن كثب.

المصدر: وسائل إعلام