شركة "Air France" تستأنف رحلاتها الجوية إلى موسكو بعد انقطاع دام 3 أيام

استأنفت شركة "Air France" الفرنسية للطيران رحلاتها الجوية من باريس إلى موسكو بعد انقطاع دام 3 أيام.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في خدمة مطار "رواسي – شارل ديغول" بباريس أن طائرة تابعة لشركة "Air France" أقلعت باتجاه موسكو.

وفي الأيام القليلة الماضية كانت شركة "إيرفلوت" الروسية للطيران تنقل ركاب الخطوط الجوية الفرنسية.

وكانت شركة "Air France" ألغت رحلاتها الجوية من باريس إلى موسكو أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية. وأوضحت الشركة أنه تم إلغاء رحلاتها الجوية لأسباب تقنية بعد أن رفض الجانب الروسي الموافقة على مسار بديل غير عابر لأجواء بيلاروس.

المصدر: تاس