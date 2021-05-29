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شركة "Air France" تستأنف رحلاتها الجوية إلى موسكو بعد انقطاع دام 3 أيام

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Reuters
طائرة تابعة لشركة "Air France"، أرشيف
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استأنفت شركة "Air France" الفرنسية للطيران رحلاتها الجوية من باريس إلى موسكو بعد انقطاع دام 3 أيام.

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"إير فرانس" تلغي رحلة إلى موسكو لعدم تقديم روسيا مسارا بديلا غير عابر لبيلاروس

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في خدمة مطار "رواسي – شارل ديغول" بباريس أن طائرة تابعة لشركة "Air France" أقلعت باتجاه موسكو.

وفي الأيام القليلة الماضية كانت شركة "إيرفلوت" الروسية للطيران تنقل ركاب الخطوط الجوية الفرنسية.

وكانت شركة "Air France"  ألغت رحلاتها الجوية من باريس إلى موسكو أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية. وأوضحت الشركة أنه تم إلغاء رحلاتها الجوية لأسباب تقنية بعد أن رفض الجانب الروسي الموافقة على مسار بديل غير عابر لأجواء بيلاروس.

المصدر: تاس

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