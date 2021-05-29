فيديو.. بايدن يجثو على ركبته وخلفه "إف-35"

انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء التقاطه لصورة مع عناصر من الجيش يظهر فيها منحنيا أمامهم على ركبته.

ولم يكن مطلوبا على الإطلاق الانحناء على ركبته، حيث تم تخصيص كرسي له يمكن أن يجلس عليه، إذا لم يرغب في إخفاء أشخاص آخرين في الصورة الجماعية.

وزار بايدن وزوجته جيل بايدن قاعدة لانغلي يوستيس بولاية فيرجينيا، أمس الجمعة، للتعبير عن شكر الولايات المتحدة لأفراد القوات العسكرية وعائلاتهم على جهودهم التي يبذلونها في خدمة البلاد.

المصدر: وكالات