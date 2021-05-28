مقتل 4 أشخاص بحريق في جناح علاج المصابين بكورونا في مستشفى برازيلي

قتل 4 أشخاص على الأقل جراء حريق شب الجمعة في جناح لعلاج كرضى "كوفيد-19" مستشفى نيستور بيفا في مدينة أراكاجو شمال شرق البرازيل.

وقال رئيس بلدية أراكاجو، إيدوالدو نوغيرا، عبر تويتر": "في هذا الزمن الصعب نبذل كل جهود لمساعدة المرضى وأفراد عائلات ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في مستشفى نيستور بيفا. نعرب عن حزننا العميق من مصرع 4 مرضى".

وأوضحت وزارة الصحة أن الجناح الذي وقع فيه الحريق كان يحتضن حوالي 60 مصابا بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مجلس المدينة في بيان إنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق، لكنه أسفر عن مقتل 4 مرضى بينما نقل 35 إلى مستشفيات أخرى، بعضها غير مخصص للمصابين بـ"كوفيد-19"، حيث تعرض العشرات لاختناق لاستنشاق الدخان.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي مرضى على نقالات خارج المستشفى في عاصمة ولاية سيرغيبي التي يقطنها 665 ألف نسمة.

وقالت سلطات مدينة أراكاجو إنها تسعى لتخصيص منشأة أخرى لضمان رعاية المرضى.

وذكر المكتب الصحفي لبلدية أراكاجو أن تحقيقا لا يزال يجرى في سبب الحريق.

المصدر: وكالات