السلطات الأمريكية تدعو شركات الطيران الوطنية للحذر أثناء الرحلات فوق بيلاروس

دعت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية شركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر أثناء تنفيذ الرحلات فوق أراضي بيلاروس.

وجاء في بيان للإدارة أن هذه التوصيات ستبقى قائمة إلى أن "تتمكن إدارة الطيران المدني من إتمام تقييمها الشامل لتصرفات بيلاروس" بعد حادثة هبوط طائرة "رايان إير" في مطار مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.

ولم تستبعد إدارة الطيران المدني الأمريكي "تكرار مثل هذه العمليات من قبل بيلاروس" في المستقبل.

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وأكدت أنها تتعاون مع الأجهزة الأمريكية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أنها ستدرس نتائج التحقيقات الدولية لتحديد المخاطر بالنسبة للشركات الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد هبوط طائرة لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مطار مينسك يوم 23 مايو الجاري بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها. وبعد هبوط الطائرة اعتقلت السلطات البيلاروسي الناشط المعارض رومان بروتاسيفيش.

وفي أعقاب الحادث أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض عقوبات على بيلاروس وتعليق الرحلات الجوية معها، بينما أعلنت عدة دول أوروبية عن تعليق الرحلات من وإلى البلاد، وقررت بعض شركات الخطوط الجوية تجنب أجواء بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"