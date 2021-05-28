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السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور

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السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور
twitter/ @YorukIsik
توقف الحركة في مضيق البوسفور بسبب تعطل في ناقلة "RAVA".
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أعلنت السلطات التركية، مساء الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور بعد توقفها بسبب تعطل ناقلة كبيرة.

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وذكرت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، أنه تم سحب الناقلة من مضيق البوسفور وإيصالها إلى مرسى".

وأكد البيان أنه "تم استئناف حركة السفن في مضيق البوسفور بعد إنجاز كل الأعمال الضرورية".

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في مياه مضيق البوسفور قبالة اسطنبول، في وقت سابق من الجمعة، بسبب تحطم مقود الناقلة "RAVA" المحملة بالنفط والتي يبلغ طولها 249 مترا، لتبدأ بالسير باتجاه ساحل المدينة في منطقة ينيكوي.

وتفيد بيانات مواقع مراقبة حركة السفن بأن الناقلة تبحر تحت علم كرواتيا وكانت تسير من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى مدينة قرطاجنة الإسبانية.

المصدر: وكالات

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