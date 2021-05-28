تركيا.. توقف الحركة في مضيق البوسفور بسبب تعطل في ناقلة كبيرة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة، بتوقف حركة الملاحة البحرية في مياه مضيق البوسفور قبالة اسطنبول بسبب حادث تعطل ناقلة تحمل شحنات نفط بعد فقدان السيطرة عليها.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الحادث وقع بسبب تحطم مقود الناقلة "RAVA" المحملة بالنفط والتي يبلغ طولها 249 مترا، لتبدأ بالسير باتجاه ساحل المدينة في منطقة ينيكوي.

The Bosphorus block



An oil tanker has jammed traffic in the Strait of #Istanbul/#Turkey, after its steering controls malfunctioned. Tug boats are urgently trying to remove the vessel. pic.twitter.com/hHEK3JPosX — World News Live Alerts (@WorldNewsLive_) May 28, 2021

ووصلت قاطرات لخفر السواحل التركي على وجه السرعة إلى مكان الحادث، تمكنت من إيقاف الناقلة وهي على بعد 300 متر من الساحل.

Shipping traffic has been suspended in both directions in the #Bosphorus in Istanbul after a 249-metre oil tanker Rava suffered machine failure and started drifting.



A tugboat and rescue intervened when it was 300 meters from the shore. No damage reported. #Turkey#shippingpic.twitter.com/njRh2uqED3 — Andrew Hopkins (@achopkins1) May 28, 2021

وأسفر الحادث عن عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين بمضيق البوسفور، فيما لم تصدر السلطات التركية بعد معلومات حول موعد استئناف الملاحة.

وتفيد بيانات مواقع مراقبة حركة السفن بأن الناقلة تبحر تحت علم كرواتيا وكانت تسير من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى إسبانيا.

المصدر: وكالات