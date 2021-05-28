الشرطة الألمانية تقتل رجلا كان اعترض طريقا مشهرا سكينا في هامبورغ

أكدت الشرطة الألمانية القضاء على رجل كان يوقف سيارات في الشارع ويشهر سكينا مهددا السائقين في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا.

وقالت الشرطة على "توتير" إنها اضطرت لإطلاق النار على الرجل، وهو توفي قبل وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

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وقبل إطلاق النار عليه حاولت الشرطة السيطرة على الموقف باستخدام رذاذ الفلفل وصاعق كهربائي ضد الرجل، لكنه كان يهدد أفراد الشرطة بسكين.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الرجل كان يوقف سيارات في الشارع وألحق أضرارا بها، وكان يشهر سكينه أمام الناس.

المصدر: "نوفوستي"