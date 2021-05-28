واشنطن تعتزم منح أوكرانيا 255 مليون دولار لمواجهة "أعمال روسيا العدوانية"

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الكونغرس، اليوم الجمعة، 255 مليون دولار للسنة المالية 2022 لمساعدة أوكرانيا في مجالات مختلفة، بما في ذلك مواجهة "أعمال روسيا العدوانية".

ووفقا لمشروع الميزانية الصادر عن وزارة الخارجية، ستعزز المساعدة الأميركية قدرة أوكرانيا على مواجهة "العدوان الروسي"، كما سيؤدي هذا التمويل إلى تسريع عملية الإصلاح لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، كما سيساهم في "إصلاح المؤسسات، وهو أمر ضروري لتكامل البلاد مع أوروبا".

ومن المفترض أن بعض الأموال التي تطلبها وزارة الخارجية الأميركية ستساهم أيضا في "تحسين مناخ الأعمال والإمكانيات التجارية لأوكرانيا، وتعزيز قطاعها الزراعي".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا حوالي 250 مليون دولار سنويا "ردا على أعمال روسيا العدوانية"، وتُستخدم هذه الأموال لتدريب العسكريين الأوكرانيين وشراء أنواع معينة من الأسلحة والتقنيات.

وحذرت روسيا مرارا من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد النزاع في دونباس، ويعرقل التوصل إلى تسوية في الإقليم.

المصدر: "سبوتنيك"