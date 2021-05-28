منظمة الصحة: وفيات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم منذ بدء الجائحة تجاوزت مستوى 3.5 مليون حالة.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية، أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 545102 حالتين، مقابل 539384 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى 168599045.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بـ32869009 حالات، وتتمركز الهند في الموقع الثاني بـ27555457 حالة، لتأتي بعدها البرازيل بـ16274695 حالة.

وأضافت المنظمة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 12406 وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقارنة مع 11693 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في العالم مستوى 3507477 متوفيا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالمرض بـ586890 حالة، لتأتي بعدها البرازيل بـ454429 حالة، بينما تحتل الهند المرتبة الثالثة بـ318895 حالة.

المصدر: وكالات