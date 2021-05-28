واشنطن تطالب ميانمار بالإفراج الفوري عن صحفي أمريكي

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد لاعتقال مواطن أمريكي يعمل صحفيا في ميانمار، مؤكدة أنها مارست ضغوطا على الحكومة العسكرية هناك للإفراج عنه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين قنصليين في السفارة الأمريكية في يانجون حاولوا زيارة الصحفي دانييل فينستر لكن لم يسُمح لهم بذلك.

ويعمل فينستر مديرا لتحرير "فرونتير ميانمار"، أحد أكبر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد.

وقال الموقع إن السلطات اعتقلته يوم الاثنين في يانجون بينما كان يستعد للسفر إلى ماليزيا.

المصدر: "رويترز"